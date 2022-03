Offerte Amazon: smartphone realme GT con display super AMOLED da 120 HZ in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone realme GT con display Super AMOLED a 120 Hz. Lo sconto segnalato è di 66.99€, ovvero del 14%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 493.31€. Da inizio marzo, viene messo in sconto in modo regolare. Quello attuale, quasi identico al minimo storico per pochissimi centesimi, è disponibile da un paio di giorni. Rispetto allo scorso anno, il prezzo è calato, quindi è un buon momento per acquistarlo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lo smartphone realme GT monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, un display Super AMOLED a 120 Hz da 6.43 pollici. La frequenza di campionamento del tocco è pari a 360 Hz. La ricarica è da 65 W e la batteria da 4.500 mAh, che promette 14 ore di riproduzione video. Propone un sistema di raffreddamento in acciaio inossidabile.

