Monster Hunter Riders chiude dopo poco più di due anni dal lancio, è un grande insuccesso

Capcom ha annunciato la chiusura di Monster Hunter Riders, capitolo free-to-play della saga Monster Hunter, lanciato poco più di due anni fa, a febbraio 2020, rivelatosi un grande insuccesso. Disponibile per sistemi iOS e Android, seguita i Monster Hunter Stories in termini di stile grafico ma, nonostante l'ammiccamento ai fan della serie con mostri ed eroi tratti dai capitoli maggiori, non deve aver convinto quasi nessuno e a giugno 2022 chiuderà i battenti, come annunciato dall'editore giapponese.

Da oggi saranno disattivati tutti gli acquisti in gioco. Capcom ha giustificato il provvedimento affermando di non poter dare l'esperienza desiderata ai giocatori per via di non meglio precisati fattori esterni, ma è facile immaginare che la base utenti sia troppo scarsa per giustificarne l'esistenza.

Monster Hunter Riders non è mai uscito dal Giappone, quindi immaginiamo che tutti gli occidentali che desideravano quantomeno provarlo rimarranno delusi dal suo fallimento. I server saranno chiusi il 16 giugno 2022, dopodiché il gioco non sarà più accessibile. Non ci saranno modalità offline, chiaramente.

Chi avesse degli orb avanzati (la moneta di gioco), può chiedere di essere rimborsato seguendo le istruzioni fornite da Capcom. Chi li avesse già spesi, perderà tutto.