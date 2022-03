Moon Knight 1x01, la recensione della nuova serie Marvel su Disney+

La scelta di partire da Moon Knight è insolita a dir poco. Il personaggio - un antieroe, in effetti - è noto più per i meme che circolano su Internet che per le sue storie a fumetti, tornate in voga da qualche tempo proprio per cavalcare la miniserie TV che ci accompagnerà per sei settimane.

In questi due anni su Disney+ si sono susseguite già svariate serie TV Marvel, ma finora nessuna aveva proposto qualcosa di veramente inedito. Legata a doppio filo con la Saga dell'Infinito, questa Fase 4 televisiva è servita più che altro a proseguire le sottotrame imbastite negli ultimi film e a ricollocare i sidekick degli Avengers in ruoli di primissimo piano. Ora, però, si comincia a parlare di protagonisti nuovi di zecca che si prendono i riflettori tutti per loro.

Steven Grant o Moon Knight?

Moon Knight, Oscar Isaac è Steven Grant

I nomi coinvolti in questa nuova fatica dei Marvel Studios sono di un certo livello. Il talentuoso Oscar Isaac non ha più bisogno di presentazioni: l'attore guatemalteco è salito agli onori della cronaca con Star Wars VII - Il risveglio della Forza, e ultimamente ha interpretato il duca Leto Atreides nel Dune di Denis Villeneuve, ma chi segue attentamente il cinema probabilmente lo aveva già adocchiato anni fa in Ex Machina, A proposito di Davis o Indagine a New York. Isaac non è solo l'attore protagonista di Moon Knight, ma anche il produttore esecutivo: praticamente il capoccia Kevin Feige ci ha costruito la serie intorno.

Nel primo episodio interpreta Steven Grant, un mite commesso di un museo di Londra che soffre di nottambulismo. Appare evidente fin dai primissimi minuti che c'è qualcosa di molto più sinistro dietro i suoi blackout, ma la sceneggiatura lavora bene sul "mistero" e incuriosisce lo spettatore per tutta la durata dell'episodio, conducendolo pian piano ma con determinazione alla conclusione più ovvia: Steven ha un'altra personalità molto più cazzuta.

L'episodio funziona bene, il che è curioso se si considera lo sceneggiatore coinvolto: Jeremy Slater. Ora questo nome ai più non dirà nulla, eppure Slater ha scritto alcune serie TV di successo come The Umbrella Academy e The Exorcist. Il problema è che ha firmato pure le sceneggiature di schifezze inenarrabili come Fantastici Quattro - quello del 2015 - e il live action targato Netflix di Death Note. Scrittore altalenante, Slater è riuscito però a firmare un pilota oltremodo difficile, trovando un buon equilibrio tra la suspense, tanta, e la commedia, poca.

In questi primi 50 minuti di Moon Knight si salta agevolmente da una scena all'altra, da una situazione all'altra, ma non c'è confusione o incoerenza. Il merito è anche del regista egiziano Mohamed Diab, scelto da Disney proprio per la sua nazionalità: Moon Knight è una serie intrisa di mitologia egizia e questo primo episodio lo lascia intendere coi suoi spiegoni in formato ridotto su miti e divinità.