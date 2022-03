Games with Gold, aprile 2022: da Another Sight a Hue

Siamo arrivati ad aprile 2022 e proseguono anche i buoni vecchi Games with Gold, con un'altra selezione di giochi non propriamente spaccamascella ma comunque di un certo interesse, sempre tenendo conto del livello medio ormai raggiunto stabilmente dal più antico servizio Microsoft.

Anche per questo mese, non si registrano particolari scossoni all'andamento standard: i giochi di aprile sono alquanto "underground", per così dire, trattandosi di giochi non molto conosciuti e in generale dal valore non particolarmente importante.

Tuttavia, come abbiamo detto più volte, è ormai necessario prendere queste offerte con lo spirito giusto: abbandonata la possibilità che tra i giochi gratis dei Games with Gold possano esserci proprio quelle produzioni che avremmo voluto acquistare o che aspettiamo da tanto, dobbiamo interpretarli piuttosto come delle proposte curiose, che consentono di andare a provare titoli che altrimenti difficilmente avremmo avuto modo di giocare o di cui forse non ci saremmo nemmeno interessati.

Per tutto il resto, ovviamente, c'è Xbox Game Pass e Microsoft non sembra far mistero del fatto di voler mantenere i Live Gold come elemento secondario, dopo che per tanto tempo si è parlato di una possibile e definitiva fusione dei vari servizi. E chissà che questo non avvenga davvero, in risposta a quanto fatto da Sony con la riorganizzazione di PlayStation Plus.