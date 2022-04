Gran Turismo 7, patch 1.11 disponibile: dettagli dell'update tra ricompense e altro

Gran Turismo 7 ottiene un nuovo aggiornamento con la patch 1.11 disponibile in queste ore per il gioco di guida da parte di Polyphony Digital per PS5 e PS4, e sembra trattarsi di un update importante visto che va a toccare anche ricompense e altri aspetti piuttosto critici per il gioco.

Già il recente update 1.09 aveva portato diverse novità interessanti a Gran Turismo 7, ma questa patch 1.11 sembra includere numerose altre novità importanti nel percorso di evoluzione avviato da Polyphony anche in risposta alle numerose critiche seguite alla patch 1.07.

Trovate tutti i dettagli nel post pubblicato dagli sviluppatori sul sito ufficiale di Gran Turismo 7, ma riportiamo qui sotto alcuni elementi salienti di questo interessante aggiornamento:

World Circuit

Incrementato l'ammontare delle ricompense per gli eventi nella seconda metà del World Circuit

Nuovi eventi aggiunti al World Circuit, ovvero "World Touring Car 600 Tokyo Expressway East Clockwise", "World Touring Car 700 24 Heures du Mans Racing Circuit" e "World Touring Car 800 Sardegna Road Track A"

Ribilanciate le ricompense per le corse Arcade e Custom

Per quanto riguarda la Circuit Experience, le ricompense sono ora corrisposte completando tutte le tipologie di circuiti con risultati Oro e Bronzo. Nel caso in cui si siano già raggiunti, entrare nella schermata di selezione e uscire premendo il tasto exit dovrebbe garantire l'ottenimento dei premi.

Per quanto riguarda le modalità Lobby e Sports, sono state aumentate le ricompense per Lobbies e Daily Races e aggiustati alcuni problemi rilevati come l'impossibilità di modificare la telecamera da spettatore, sistemati alcuni movimenti della telecamera e la durata delle corse.

Per le missioni, è stata aggiunta la "Human Comedy" che contiene gare di endurance da 1 ora, giocabili quando il livello collezionismo del giocatore raggiunge il 23 e in grado di far ottenere 1,2 milioni di crediti per evento.

Per il resto, è stato aumentato il cap di crediti in-game a 100 milioni e ampliato il tempo possibile di risposta agli inviti ricevuti, da 14 a 30 giorni. Anche per quanto riguarda le auto, sono diversi i miglioramenti applicati con questo update, tra realizzazione tecnica e risposta al sistema di guida.

Vari miglioramenti sono stati applicati alla fisica delle auto, in particolare per quanto riguarda l'atterraggio dopo i salti su piste sterrate, aggiustato un problema con la rilevazione e segnalazione della velocità e un bug con l'after-fire che diventava infinito con il tuning di Toyota Prius G '09 e Toyota Aqua S '11.

Anche in termini di grafica generale, alcuni accorgimenti sono stati presi per migliorare l'effetto fumo in Race Photos e alcuni bug come l'inserimento dei detriti dopo un incidente all'interno del cockpit delle auto, oltre a correzioni al sistema di illuminazione e miglioramenti a replay, audio e vari altri aspetti. In ogni caso, vi rimandiamo a questo indirizzo per tutti i dettagli dell'aggiornamento 1.11.