Gran Turismo 7: update 1.09 disponibile, ecco le novità incluse

Gran Turismo 7 è stato aggiornato all'update 1.09. Gli sviluppatori hanno pubblicato quindi la patch note che indica tutte le modifiche e i miglioramenti inclusi in questo aggiornamento.

Prima di tutto, per quanto riguarda Daytona International Speedway, è stato risolto un problema che si verificava quando si sterzava improvvisamente ai box sul Tri-Oval e Road Course che faceva saltare la sequenza di pitstop, con la macchina che andava poi dritta all'uscita. Il secondo problema di Gran Turismo 7 risolto dall'update 1.09 era legato alla sezione Sport & Lobby: è stato risolto un raro problema della comparsa di un errore che avveniva nell'online o nella lobby quando si accedeva a un evento di gara.

Un'auto di Gran Turismo 7

Per quanto riguarda invece la My Page di Gran Turismo 7, è stato risolto un problema per cui le statistiche per le Clean Races, i Giri più veloci, le Pole position e le Vittorie nella categoria "Sport" nella sezione Profilo non venivano visualizzate correttamente. Inoltre, è stato risolto un problema per cui il valore della statistica "Gare" nella categoria "Sport" nella sezione Profilo veniva visualizzato come il doppio del valore corretto. Infine, è stato risolto un raro problema per cui la progressione del gioco si resettava se il gioco veniva avviato con una connessione di rete instabile.

Infine, vi ricordiamo che con l'update di aprile 2022 saranno aumentate le ricompense delle gare. Ecco i dettagli.