Rune Factory 5: il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Rune Factory 5 per Nintendo Switch è disponibile anche in occidente a partire da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato dall'editore Marvelous Games. Per chi non lo conoscesse si tratta del quinto capitolo di una famosa serie di giochi di ruolo giapponesi, in cui avventure e produzione agricola e industriale si legano in un connubio indissolubile.

Nel filmato possiamo appunto vedere alcune sequenze del particolare gameplay di Rune Factory 5, formato da esplorazione, combattimenti contro nemici di diverse dimensioni, ma anche dalla coltivazione dei campi, dalla cucina e da simpatici eventi. Riuscirete a far crescere la città di Rigbarth facendovi amici i suoi abitanti?

Se vi interessa provare, vi basterà spendere 59,99€ per una copia fisica o digitale del gioco Leggiamo la descrizione ufficiale di Rune Factory 5, tratta dal Nintendo eShop.

Nella tranquilla cittadina di confine di Rigbarth, si stanno verificando eventi misteriosi in grado di influenzare le rune che regolano il delicato equilibrio tra uomo e natura...

Come nuovo ranger del SEED, un'organizzazione dedicata al mantenimento della pace, dovrai proteggere la cittadina da mostri violenti, catturandoli con il sigillo magico ufficiale del SEED. Quando non sei in missione, dai una mano agli abitanti di Rigbarth e contribuisci alla crescita del piccolo centro con l'agricoltura, gli eventi festivi e coltivando amicizie!

Quando però le minacce rischiano di minare il delicato equilibrio della pace, un vero ranger deve dare prova del suo valore. Collaborando con la popolazione locale, lanciati in una straordinaria avventura per svelare i misteri di questa terra e affidati alla tua forza interiore per contrastare il caos.

Combattimento frenetico in stile RPG di azione

Avventurati in una vasta e vibrante terra selvaggia in compagnia dei tuoi amici di Rigbarth e sblocca attacchi combinati potenti e, al tempo stesso, spettacolari che richiedono lavoro di squadra e strategia.

L'evoluzione dell'agricoltura fantasy

Addomestica i mostri e trasformali in servizievoli braccianti mentre coltivi un'ampia varietà di prodotti in sella ai draghi!

Rilassati nella tua nuova casa

Tra un'avventura e l'altra, ritagliati del tempo per goderti il ritmo rilassato della vita di campagna. Partecipa a concorsi di cucina, artigianato e pesca, o invita la tua dolce metà a contemplare il cielo stellato durante una delle tante feste stagionali celebrate a Rigbarth.

Incontra una persona speciale

Stringi amicizie e incontra potenziali anime gemelle completando le loro storie individuali. Innamorati, chiedi la loro mano e magari metti su famiglia!