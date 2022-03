Offerte Amazon: Demon's Souls PS5 al prezzo più basso di sempre, ecco lo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Demon's Souls per PS5. Lo sconto segnalato è di 36.86€, ovvero del 46%. Il prezzo pieno di Demon's Souls per PS5 è 80.99€. Negli ultimi mesi era possibile trovarlo a un massimo di 70€ circa, ma da febbraio in poi il prezzo effettivo si era assestato intorno ai 49€. Il prezzo odierno è il migliore in assoluto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Giocando Demon's Souls in questa sua veste rinnovata, è straordinario constatare ancora una volta come fosse una già splendida crisalide di ciò che sarebbero successivamente state le opere di From Software. Il gioco è un tale concentrato di genialità da rappresentare ancora oggi una perfetta introduzione al genere per i neofiti, e una bellissima esperienza per coloro che ormai amano i soulslike con tutta l'anima. Detto questo, l'opera di Miyazaki non è invecchiata con grazia in certi elementi, e riportarne la struttura così fedelmente - seppur perfettamente comprensibile - è stato parzialmente un errore da parte di Bluepoint. Dal punto di vista tecnico, però, il lavoro fatto per questo remake è seriamente degno di lode, e dimostra ancora una volta le notevoli capacità del team coinvolto. Il giorno che questi sviluppatori oseranno di più, forse, ci troveremo davanti un vero capolavoro. Per ora accontentiamoci del bellissimo ritorno di un grande classico."

