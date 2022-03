Kirby e la terra perduta: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato da Nintendo, che trovate in testa alla notizia. Insomma, la palla rosa per eccellenza è ritornata e questa volta in grande stile.

Nel filmato possiamo vederne le varie trasformazioni di Kirby durante il gioco, che esegue ingurgitando oggetti con la sua enorme bocca. Possiamo anche ammirare la varietà di situazioni proposte dal gameplay, che sembra davvero enorme. I livelli sono tanti e coloratissimi e Kirby è sempre Kirby, anche con il cappellino di Link. Insomma, un altro titolo imperdibile della softeca di Nintendo Switch.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Kirby e la terra perduta in cui il prode Christian Colli ha scritto:

Il nostro parere su Kirby e la terra perduta era già estremamente positivo ancor prima di cominciare l'ultimo mondo. Il nuovo titolo Nintendo è ricchissimo di contenuti, sfoggia un level design straordinariamente vario ed è anche abbastanza longevo per gli standard della serie, nonostante la semplicità che lo rende particolarmente adatto ai più piccoli ma anche uno spensierato passatempo per gli adulti. Abbiamo completato il gioco con grande soddisfazione, ma quando abbiamo scoperto che la storia non finisce ai titoli di coda, e che c'è ancora da scoprire e da giocare, abbiamo avuto la conferma che la nuova avventura del Batuffolo Rosa è davvero uno dei titoli migliori nella sua lunga carriera, e una strada che HAL Laboratory speriamo percorra almeno un altro po' prima di ricominciare coi suoi esperimenti.