Elden Ring: glitch consente di sparare magie invisibili e sta rovinando il PvP

Alcuni giocatori di Elden Ring hanno scoperto un glitch che consente di sparare proiettili magici invisibili contro i nemici. Purtroppo sta anche rovinando il PvP a tutti quelli che incappano in giocatori che lo utilizzano per barare online.

Il glitch nasce dalla skill Carian Retaliation Ash of War che, applicata su uno scudo, consente di fare le parry dei proiettili magici. Fin qui tutto bene, verrebbe da dire rubando la celebre battuta di un film.

Purtroppo la suddetta skill può essere utilizzata anche con la magia del giocatore stesso, non solo facendola diventare invisibile, ma anche più forte a seconda del livello di potenziamento dello scudo. Gli effetti sono devastanti.

Ora, se questi super attacchi invisibili vengono utilizzati contro i boss poco male, ma come già detto molti li stanno usando anche online, distruggendo avversari che inizialmente non capiscono neanche cosa li abbia uccisi. Di fatto si tratta di attacchi quasi impossibili da schivare. Vediamo il glitch in azione in un video:

Questo dovrebbe farvi ben capire come i videogiocatori possano rovinare i videogiochi. Vero è che l'occasione fa l'uomo ladro, ma certe volte si esagera. Del resto non è la prima volta che Elden Ring viene minacciato dal comportamento di alcuni.