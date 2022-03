Il Cortocircuito di oggi parla di Gran Turismo 7 e microtransazioni, per arrivare alla notte degli Oscar

Trattenete il respiro. Ancora. Ancora. Ancora. Non vi preoccupate del senso di oppressione e della bava alla bocca. Non datevi pena nemmeno per il colore ceruleo del vostro viso. Bravi, siete morti. Comunque state sicuramente meglio di quelli che guarderanno Il Cortocircuito oggi pomeriggio, live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30.

L'argomento del giorno sarà Gran Turismo 7 e la polemica scoppiata dopo l'applicazione della patch che ha modificato i crediti assegnati da varie gare, favorendo di fatto le microtransazioni dai prezzi altissimi presenti nel gioco. A parlare ci sarà come al solito il trio Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino (leggeteli tre volte di fila ad alta voce per dire addio per sempre al vostro desiderio sessuale).

Oltre a Gran Turismo 7, si parlerà anche dei dati di uso del Game Pass e delle dichiarazioni fatte da Phil Spencer in un'intervista rilasciata in occasione della GDC 2022.

Fortunatamente ci sarà spazio anche per altri argomenti. In effetti la parola "fortunatamente" messa vicino ad Aligi Comandini, che torna per leggere e commentare i commenti relativi alla sua apparizione della stessa settimana, è un po' un ossimoro, ma noi siamo così, colti e impossibili (o era corti?).

Infine, l'ultima parte del Cortocircuito sarà dedicata alla notte degli Oscar, con ospite Giuseppe Grossi di Movieplayer che racconterà cosa farà la testata per seguire l'evento.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

