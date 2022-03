Xbox Game Pass non è l'unica strada possibile per i giochi su Xbox, dice Phil Spencer

Nonostante rimanga un perno essenziale di Xbox, Phil Spencer ha fatto capire come Xbox Game Pass non sia l'unica strada possibile per i videogiochi sulla piattaforma Microsoft, così come non sia considerato il metodo di business necessariamente "giusto", in ogni contesto, rispetto a quello standard.

"Voglio che sia chiaro che per noi di Xbox non c'è un modello di business che siamo convinti prevalga sugli altri", ha riferito Phil Spencer durante il suo intervento alla GDC 2022, rispondendo a quello che sembra un quesito comune da parte degli sviluppatori. "Mi viene spesso chiesto dagli sviluppatori: se non sono all'interno del servizio non ho possibilità di avere successo su Xbox? Non è assolutamente così", ha spiegato Spencer.

"Il modello standard retail della vendita e acquisto di giochi rimane una parte importante del nostro P&L [profit and loss statement], ed è qualcosa si cui investiamo le risorse in modo da consentire agli sviluppatori di ottenere degli ottimi risultati".

Xbox Game Pass, un'illustrazione

È chiaro che il successo di un modello come Xbox Game Pass abbia cambiato un po' gli equilibri all'interno della piattaforma, tuttavia non ci sono ancora prove tangibili sulla necessità di un passaggio totale al nuovo modello in Xbox.

Il fatto che venga mantenuta la possibilità di acquistare i giochi, anche se presenti all'interno del catalogo in abbonamento, è in effetti un'anomalia rispetto agli standard di questo genere di servizi, ma è qualcosa destinato a perdurare nelle intenzioni di Microsoft: "Questo è un punto che ci pone un po' in contrasto con altre forme di media a cui veniamo paragonati, che sia musica o video: questi sono spesso condensati verso uno o forse due modelli di business che effettivamente funzionano", ha spiegato Spencer, tuttavia nel mondo dei videogiochi la situazione è diversa.

"Fondamentalmente credo che la forza del mercato dei videogiochi risieda anche nella diversità dei modelli di business e nella forza di questi". In sostanza, il capo di Xbox ha voluto confermare che il modello Xbox Game Pass non è destinato a fagocitare gli altri modelli tradizionali di business sulle piattaforme in cui è presente.

Sostanzialmente, è stata ribadita la stessa posizione affermata in un'intervista pubblicata da Edge qualche mese fa, quando Spencer riferiva che Xbox Game Pass non è l'unico focus portato avanti da Microsoft Xbox: "Voglio che la gente possa fare la propria scelta, alcuni vogliono acquistare i giochi per creare una propria libreria stabile". In ogni caso, il capo di Xbox ha spiegato che "I servizi su abbonamento danno un buon flusso di ricavi continuo ed è una cosa importante per qualsiasi business, al di là delle vette che si possono raggiungere nelle vendite di alcuni specifici giochi".

Nella stessa occasione, Microsoft ha anche svelato alcune statistiche e dati sul coinvolgimento degli abbonati.