Mastertronic: arriva il libro monografico sullo storico editore

Chris Wilkins ha lanciato la campagna Kickstarter di un libro monografico dedicato all'editore di giochi budget per sistemi a 8-bit Mastertronic. Si chiama di The Commodore 64 Collectors Guide to Mastertronic, uscirà sotto etichetta Fusion Retro Book e possiamo darlo per certo, visto che la cifra necessaria per farlo diventare realtà è stata raccolta in pochissime ore e che la stesura e l'impaginazione sono quasi terminate.

The Commodore 64 Collectors Guide to Mastertronic su Kickstarter

The Commodore 64 Collectors Guide to Mastertronic, la copertina

Al momento di scrivere questa notizia, sono già stati raccolti 25.704 sui 18.013 impostati per l'obiettivo base. Tra le caratteristiche del volume: più di 470 pagine, più di 230 copertine scannerizzate, più di 800 immagini tratte dai giochi e una checklist per collezionisti.

L'offerta base per ottenere The Commodore 64 Collectors Guide to Mastertronic è di 25 sterline (cui vanno aggiunte 8 sterline di spese di spedizione per l'Italia). L'uscita è prevista per agosto 2022. Tra i premi dati a chi darà contributi maggiori ci sono tazze, mousepad, magliette e addirittura un gioco completo per C64.

Mastertronic è stato un editore molto attivo negli anni '80. Dal 1983, l'anno della fondazione, ha pubblicato centinaia di giochi, soprattutto budget, prima di essere acquisita dal Virgin Group nel 1988.