Yuji Horii riceve il premio alla carriera alla GDC, promette novità su Dragon Quest 12

Yuji Horii, il leggendario creatore della serie Dragon Quest, ha ricevuto il Lifetime Achievement Award alla Game Developers Conference 2022, ovvero il premio alla carriera che viene assegnato all'interno degli award collegati all'evento, che ha ricevuto con gioia e annunciando anche novità in arrivo presto per Dragon Quest 12.

Horii ha accettato il premio con un discorso in video andato in scena nella nottata, durante l'evento che si è tenuto a San Francisco e che ha portato anche alla premiazione dei vari vincitori dell'IGF e GDC Awards 2022. Il creatore di Dragon Quest ha spiegato come è nata in lui la passione per i videogiochi e come sia iniziata l'avventura della celebre serie Enix.

Tutto è partito dai manga: prima una passione come lettore, poi come autore e collaboratore di vari artisti nell'epoca dell'università.

Dopo un periodo da scrittore freelance per varie opere e serie a fumetti, l'arrivo degli home computer ha aperto una nuova possibilità a Horii, che iniziò a programmare e continuò a scrivere, cercando di unire le due passioni.

Da questo fusione è nata l'occupazione principale di Yuji Horii, che venne assunto in Enix e fece nascere la celebre serie Dragon Quest, confluita poi all'interno di Square Enix e proseguita per 40 anni. L'autore ha ricordato nel suo messaggio anche The Portopia Serial Murder Case, una particolare avventura del 1983 di Horii che gli è rimasta particolarmente nel cuore, poi ha spiegato come la fascinazione anche per gli RPG occidentali, come Wizardry e Ultima, l'abbiano portato a costruire l'universo di Dragon Quest.

Ovviamente non è mancato un riferimento a Dragon Quest XII, il nuovo capitolo annunciato qualche mese fa ma che ancora non si è visto in maniera effettiva, con l'autore che ha promesso degli annunci presto. Tra le ultime notizie al riguardo, è emerso che Dragon Quest 12: The Flames of Fate sarà co-sviluppato da Orca e che potrebbe avere elementi action, visto il coinvolgimento del team HexaDrive di ex-Capcom.