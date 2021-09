Dragon Quest 12: The Flames of Fate sarà co-sviluppato da Orca

Dragon Quest 12: The Flames of Fate sulla carta è uno dei capitoli più ambiziosi della serie e tra gli studi coinvolti nello sviluppo c'è anche Orca, che in passato ha collaborato con i team di Square Enix per la creazione di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta.

La conferma è arrivata tramite alcuni annunci di lavoro pubblicati da Orca, che confermano il suo coinvolgimento nello sviluppo della prossima creatura di Yuji Horii. Le posizioni aperte includono figure come Charcter Artist, Rendering Programmer, User Interface Artist e animatori.

Dragon Quest 12, il logo

Come accennato in apertura, Orca in passato ha già collaborato con Square Enix per Dragon Quest XI e Dragon Quest XI - Definitive Edition. Inoltre ha anche aiutato Bandai Namco nella realizzazione di Ace Combat 7.

Dragon Quest 12: The Flames of Fate inoltre vedrà coinvolto anche il team HeaxaDrive, formato da alcuni ex-Capcom. Per il resto, non abbiamo ancora molte informazioni sul nuovo capitolo delle celebre serie JRPG di Square Enix, che è stato annunciato con un teaser trailer in occasione del livestream sul 35° anniversario della serie ma senza molti dettagli al riguardo, se non che che userà l'Unreal Engine 5 e che la storia è pronta.