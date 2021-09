Star Wars: Quantic Dream prepara un teaser insieme a Unit Image, dice un leaker

Quantic Dream sta lavorando a un teaser per il suo nuovo gioco di Star Wars in collaborazione con il team specializzato Unit Image, secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson.

Le voci sul nuovo gioco di Star Wars da Quantic Dream hanno cominciato a circolare solo da alcuni giorni, ma a quanto pare il progetto sarebbe in sviluppo da 18 mesi e dunque il team avrà senz'altro modo di mostrarlo in qualche maniera.

Un trailer in CG appare l'ipotesi più plausibile, e Unit Image è una realtà particolarmente esperta con questo genere di produzioni, avendo già realizzato video per God of War, Far Cry 6, Death Stranding e svariati altri giochi e film.

Insomma, l'annuncio ufficiale del tie-in di Star Wars firmato Quantic Dream potrebbe arrivare a breve e sarà interessante scoprire quali siano le caratteristiche di questo progetto, uno dei più ambiziosi di sempre per lo studio di David Cage.

In particolare, non è chiaro se il gioco apparterrà al medesimo filone adventure dei precedenti titoli del team francese oppure segnerà un cambio di passo, l'entrata in un territorio sconosciuto per Cage e i suoi collaboratori.