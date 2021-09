HP Spectre x360: il nuovo modello con schermo OLED del potente convertibile pronto per Windows 11

HP ha annunciato la sua linea di prodotti per l'autunno del 2021, tutti pensati per Windows 11, a partire dal nuovo HP Spectre x360 che come molti altri dispositivi portatili guarda ai creator, una platea dalle necessità variegate che si muovono tra disegno, creazione di contenuti in generale e gaming. Da qui una configurazione che può arrivare a montare una GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050, processore Intel Core i7 di ultima generazione e schermo OLED anche oltre i 4K di risoluzione, ovviamente 16:10 per favorire che lavora con più tracce e può mettere a frutto la maggior superficie verticale del pannello.

L'HP Spectre x360 può fare da laptop ultraportatile ma può anche trasformarsi in un tablet

Il nuovo Spectre x360, un convertibile con cerniera da 360 gradi che può trasformarsi in un potente tablet per prosumer, creativi e in parte anche giocatori, grazie alla NVIDIA GeForce RTX 3050. Sia chiaro, non parliamo di una GPU di grande potenza, ma può contare sul DLSS che garantisce incrementi prestazionali massicci, laddove supportato. Inoltre la dotazione hardware va considerata nella prospettiva di un ultraportatile 2 in 1 che per la sua categoria gode di un arsenale di ottimo livello, sufficiente a garantire un aumento della potenza di calcolo del 10% e un 17% in più in quanto a capacità grafiche. Inoltre è aumentato anche il rapporto tra schermo e superficie del dispositivo, ora del 91%.

La dotazione dell'HP Spectre x360 comprende anche l'opzione per il Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, la promessa di un'autonomia fino a 17 ore, quattro parlanti più potenti di quelli della generazione precedente e una fotocamera intelligente HP GlamCam da 5MP IR con immagine HD ma di qualità elevata e auto-frame con l'aggiunta di una modalità per vlogger che corregge la luce ed elimina le impurità della pelle senza compromettere la qualità del volto.

L'HP Spectre x360 può diventare un tablet e servide da tavoletta grafica o secondo schermo da abbinare a un qualsiasi PC

Restando sulla webcam, comunque, sono senza dubbio più rilevanti funzioni come login Windows Hello, riconoscimento dell'utente in modo da accendersi o spegnersi se questo si avvicina o allontana e la rilevazione, con relativo avviso, di eventuali curiosi che osservano il nostro lavoro. Non manca inoltre di shutter fisico e di software che ci indica quando è aperto, così come ci avverte del tempo speso di fronte allo schermo e di eventuali rischi per la salute.

Di seguito le specifiche rese pubbliche del nuovo HP Spectre x360, in arrivo a ottobre con un prezzo di partenza consigliato di 1639 dollari:

