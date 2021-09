The Alien Cube: la data di uscita dell'horror italiano dalle atmsofere lovecraftiane

Lo sviluppatore indipendente Alessandro Guzzi ha annunciato che The Alien Cube, l'avventura horror dalle atmosfere lovecraftiane, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre.

In questo horror cosmico in prima persona vestiremo i panni di Arthur, il nipote del protagonista di "The Land of Pain", di cui The Alien Cube è il successore spirituale. Dopo un misterioso ritrovamento, Arthur inizierà a vivere strane ed angoscianti esperienze. Il mondo che lo circonda sembra nascondere una verità terribile, una realtà oscura e misteriosa che nessun uomo dovrebbe mai vedere. Tormentato da orribili visioni, dovrà cercare di sopravvivere all'oscurità che lo sta perseguitando.

In The Alien Cube dovremo vagare per foreste innevate, affrontare condizioni climatiche ostili, viaggiare attraverso luoghi ultraterreni e inquietanti strutture sotterranee, il tutto accompagnato da un'atmosfera di decadenza e terrore. Il gioco è stato realizzato con l'ausilio del CryEngine 5 e potrete provarlo in antprima grazie alla demo presente su Steam. Come accennato in apertura, The Alien Cube sarà disponibile su PC a partire dal 14 ottobre.