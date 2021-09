HP Envy 34: la nuova versione tutta rivista e Windows 11 ready del potente PC All-in-One

Gli annunci HP per l'autunno 2021, tutti nel segno di Windows 11, includono anche la nuova versione del potente HP Envy 34, un All-in-One che guarda a creator come fotografi, grafici e vlogger sfoggiando uno schermo ultrawide di alta qualità che beneficia ovviamente della rinnovata funzione Snap di Windows 11. Il tutto condito da opzioni hardware di alto livello che garantiscono una potenza bruta di calcolo elevata e grandi soddisfazioni in gaming grazie alla possibilità di montare fino a un Intel Core i9 di undicesima generazione, sebbene al massimo da 8 core, e fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080, ottima da abbinare allo schermo IPS da 34 pollici 21:9 con risoluzione 5K e copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 98%. Il tutto condito da una fotocamera magnetica posizionabile in 8 punti differenti

Niente curvatura, chassi più elegante e schermo 5K per il nuovo HP Envy 34

Il nuovo HP Envy 34 risulta decisamente più elegante grazie alla base quadrata in metallo, con ricarica wireless integrata, che guida un cambio generale nel look, eliminando l'ingombrante parallelepipedo del modello precedente. Questo senza rinunciare a un pizzico di ergonomia, con la possibilità di alzare o abbassare lo schermo di 10 centimetri, e alla potenza vista la possibilità di puntare a una combinazione tra processore di fascia enthusiast di undicesima generazione, senza dubbio prestante nonostante la limitazione ai modelli da 8 core, e una potente NVIDIA GeForce RTX 3080, in grado di muoversi anche nel gaming in 4K grazie al DLSS e ottima per l'editing grafico, soprattutto nel caso dei programmi che supportano i CUDA core.

In termini pratici parliamo di un incremento della potenza del 15% nell'editing delle foto e del 50% nel caso dei video, con prestazioni superiori a un iMac 24 con chip M1 anche in Adope Premiere e Photoshop. Il tutto al servizio del summenzionato schermo 5K da 21:9 ottimizzato per la gamma Adobe, dotato di True Black e di una fedeltà del colore elevata, con margine di errore Delta E<2.

Infine, come bonus per i vlogger, sfoggia una nuova fotocamera magnetica cilindrica con lenti da 5 MP che arriva a 16 MP in binning, con pixel da 2 μm per catturare più luce, e può essere spostata in 8 diverse posizioni, cosa utile anche considerando funzioni come Desk Capture, che cattura la scrivania e la manda a schermo consentendo di condividere anche schizzi, disegni e documenti in modo estremamente rapido.

Di seguito le specifiche tecniche ad ora ufficializzate del nuovo HP Envy 34:

Scheda tecnica AIO HP Envy 34