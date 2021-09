HP 14: nuovo modello con Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 e Windows 11 di serie

Tra gli annunci HP più interessanti per la lineup autunnale c'è anche il nuovo laptop HP 14, un ultraportatile che guarda a leggerezza e autonomia grazie a una soluzione particolare. Fa parte infatti dei primi laptop con SoC Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2 che comprende l'opzione per il 4G LTE ed è funzionale a un'autonomia promessa di ben 15 ore. Il tutto, grazie alla natura ARM del processore, con Windows 11 installato già al lancio.

Il matrimo tra Windows e ARM non è stato dei più semplici, ma l'arrivo della nuova versione del sistema operativo Microsoft, interamente pensata a 64-bit, promette una nuova era di compatibilità che comprende la possibilità di usare anche le applicazioni Android.

Il nuovo HP 14, con Windows 11 di serie, è tra i primi laptop a montare il Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2

Come di consueto, il nuovo HP 14 è stato ulteriormente ottimizzato ed è arrivato a sfoggiare un rapporto tra schermo e corpo del portatile dell'84%, probabilmente grazie anche lal'ottimizzazione del nuovo SoC Qualcomm che HP ha scelto anche per il suo Chromebook x2 11, presentato ad agosto. Ma in questo caso ci aspettiamo che tanto la CPU Kryo 468 da 8 core quanto il chip grafico Adreno, con supporto per display esterni fino a 2560x1440, siano sfruttati a fondo, visto lo spazio maggiore all'interno del chassis.

Scheda tecnica laptop HP 14