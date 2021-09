Sound Blaster Katana V2: la nuova soundbar Creative per PC e console con tecnologia Super X-Fi

Creative ha annunciato la soundbar da gaming con 5.1 canali Sound Blaster Katana V2, erede della Sound BlasterX Katana rispetto alla quale è più potente del 68%. Si distingue inoltre dal modello precedente per l'utilizzo della tecnologia Super X-Fi e per il design rinnovato che include una striscia RGB da 16,8 milioni di colori.

La formula è quella del modello precedente, con soundbar da 5.1 canali e subwoofer a torre pienamente compatibili con PC, Mac, PS4, PS5,Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, ma cambiano la potenza, aumentata del 68% e l'estetica con angoli laterali arrotondati, frontale tutto nuovo e striscia RGB che corre lungo tutto il bordo inferiore della soundbar.

L'altra novità è la tecnologia Super X-Fi, pensata per garantire un audio spaziale avvolgente anche con le cuffie, grazie al Chip Super X-Fi UltraDSP integrato che simula un sistema multi-altoparlante di fascia alta, senza dimenticarsi della pulizia del sonoro. D'altronde quest'ultima è fondamentale nel gaming competitivo, laddove la funzione SXFI BATTLE MODE promette segnali audio migliorati e quindi una migliore comprensione di quanto accade sul campo di battaglia. Inoltre non manca la consueta Scout Mode che lavora nello specifico sui sonori prodotti dagli altri giocatori, per darci un vantaggio negli sparatutto in prima persona.

La Sound Blaster Katana V2 è l'evoluzione nel design, nella potenza e nelle funzionalità della blasonata Sound BlasterX Katana

In quanto a dotazione hardware i 5.1 canali corrispondono a 5 driver con design tri-aplificato gestiti dal controller DSP proprietario di Creative. La formula base, quindi, non cambia, ma come abbiamo detto cambiano il volume e cambiano i tweeter a cupola in tessuto che promettono alti più nitidi, abbinati a bassi più profondi grazie al subwoofer di dimensioni maggiori. Inoltre la connettività include ora un'uscita SXFI per prodotti certificati Super X-Fi, oltre ovviamente a Bluetooth 5.1, uscita ottica, HDMI ARC, porta USB-C e ingresso AUX da 3.5 mm.

Disponibile da oggi con un prezzo di 329.99, la Creative Sound Blaster Katana V2 è pensata per essere completamente personalizzabile grazie all'applicazione Creative, disponibile sia su computer che su mobile. Il software include varie impostazioni di equalizzazione e taratura precisa con la suite Acustic Engine, oltre a diversi preset per la striscia RGB che può anche essere impostata per reagire ai suoni che vengono riprodotti. Il tutto condito da profili personalizzati e tasti programmabili sul telecomando per richiamarli.

Di seguito le specifiche hardware della Creative Sound Blaster Katana V2:

Scheda tecnica soundbar Creative Sound Blaster Katana V2