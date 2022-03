Xbox Game Pass: Microsoft svela statistiche e dati sul coinvolgimento degli abbonati

Durante il corso della GDC 2022, Microsoft ha snocciolato alcuni interessanti dati su Xbox Game Pass, spiegando come il servizio aiuti a promuovere la consapevolezza dei giocatori sui titoli in commercio e gli effetti positivi per i giochi che fanno parte del catalogo. Una delle statische senza dubbio più interessanti svelate nel filmato qui sotto è che gli abbonati giocano in media al 40% di titoli in più dopo l'adesione e in molti casi provano generi inediti o giochi che altrimenti non avrebbero preso in considerazione. Di seguito i dati svelati da Microsoft:

In media gli abbonati giocano il 40% di titoli in più dopo l'adesione

In media gli abbonati giocano al 30% di generi in più nei 90 giorni successivi l'adesione

Più del 90% degli abbonati afferma di aver giocato a titoli disponibili su Game Pass che altrimenti non avrebbe preso in considerazione

La playerbase dei giochi già disponibili sul mercato aumenta in media di 8,3 volte una volta disponibili su Game Pass

I giochi di grandi publisher che al lancio sono disponibili su Game Pass nei primi 30 giorni hanno in media 3,5x giocatori rispetto a titoli simili non disponibili nel catalogo

I giochi del programma ID@Xbox che al lancio sono disponibili su Game Pass nei primi 30 giorni hanno in media 15x giocatori rispetto a titoli simili non disponibili nel catalogo

I giochi che vengono lanciati su Game Pass nei primi 30 giorni in media hanno 3,5x giocatori rispetto a Steam

Le discussioni su un gioco nei social network aumentano del triplo una volta che ne viene annunciato l'ingresso nel Game Pass

In media è 4 volte più probabile che un abbonato a Game Pass trasmetta le proprie sessioni di gioco su Twitch

Gli abbonati a Game Pass in media spendono il 50% di più rispetto agli altri utenti

I ricavi con la monetizzazione dei giochi aumenta di 2,8 volte dopo essere entrati nel Game Pass, di cui il 50% provenienti dagli acquisti di nuovi giocatori.

Senza dubbio si tratta di statistiche interessanti e che dimostrano come Xbox Game Pass in molti casi apra nuove prospettive a chi decide di abbonarsi, nonché portare grandi benefici ai titoli che fanno parte del suo catalogo. Che ne pensate?

Nel frattempo sono disponibili i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di marzo 2022.