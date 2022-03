Netflix, aprile 2022: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Con il nuovo mese in avvicinamento, Netflix ha annunciato i prossimi arrivi di aprile 2022 in termini di nuove serie TV e film per gli abbonati nel corso del mese in partenza, con una notevole quantità di contenuti previsti nei prossimi giorni.

Vediamo dunque le novità previste per marzo 2022 su Netflix negli elenchi riportati qui sotto, con la data di uscita prevista.

Serie TV

L'Ultimo Bus del Mondo - 1 aprile 2022

L'arte di organizzare la casa - Stagione 2 - 1 aprile 2022

L'ultimatum: o mi sposi o te ne vai - 6 aprile 2022

Hard Cell - 12 aprile 2022

I parchi nazionali più belli del mondo - 13 aprile 2022

Felice o quasi - Stagione 2 - 13 aprile 2022

Ultraman - Stagione 2 - 14 aprile 2022

Anatomy of a scandal - Miniserie - 15 aprile 2022

Russian Doll - Stagione 2 - 20 aprile 2022

Film

Apollo 10 e mezzo - 1 aprile 2022

Nella bolla - 1 aprile 2022

Celeb Five: Dietro le quinte - 1 aprile 2022

Yaksha - 8 aprile 2022

Ti giro intorno - 22 aprile 2022

L'assedio di Silverton - 27 aprile 2022

Bubble - 28 aprile 2022

Tra i nuovi arrivi, si segnala anche Trivia Quest dall'1 aprile 2022: si tratta di una novità assoluta per Netflix, essendo un sorta di gioco interattivo. Trivia Quest è composto da una prima serie di quiz giornalieri e interattivi da parte di Netflix, con 24 domande per ogni puntata riguardanti scienza, storia, intrattenimento, sport, arte e geografia. Ricordiamo inoltre le novità di marzo 2022, ancora in corso.