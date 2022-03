The Witcher e il medaglione del teaser: CD Projekt svela che animale è

CD Projekt RED ha confermato ufficialmente l'animale su cui è basato il medaglione immortalato nella prima immagine teaser della nuova saga di The Witcher. Come molti sospettavano si tratta di una lince, il che apre le porte a tante teorie interessanti.

La conferma è arrivata dal director Robert Malinowski, che ha dichiarato a Eurogamer.net: "Ok, alcuni misteri non dovrebbero essere così misteriosi. Posso confermare che il medaglione, infatti, ha la forma di una lince."

La forma del medaglione ha fatto molto discuterete nei giorni scorsi, in quanto potrebbe offrire alcuni dettagli importanti sull'ambientazione e il protagonista del nuovo The Witcher, che potrebbe non essere né Geralt di Rivia né Ciri. Attenzione, perché da qui in poi daremo delle anticipazioni sulla mitologia di The Witcher, anche se non ufficiale.

The Witcher, il medaglione a forma di lince

Il medaglione potrebbe rappresentate dunque la tanto chiacchierata Scuola della Lince, che di fatto esiste solo in una fan fiction. In tale scenario, dopo gli eventi di The Witcher 3: Wild Hunt, Lambert, Keira Metz, Eskel e altri personaggi fondando questa nuova scuola dopo l'estinzione di quella del Lupo (di cui fa parte Geralt di Rivia). Il medaglione visto nel teaser potrebbe dunque appartenere a uno dei suoi fondatori o dei suoi membri (dunque un personaggio completamente inedito). Questo dando per certo che CD Projekt RED si ispiri a questa fan fiction, cosa non affatto scontata.

Fan fiction o meno, la conferma da parte di Malinowski suggerisce che nel prossimo The Witcher probabilmente interpreteremo un personaggio inedito o comunque differente da Ciri e Geralt. Per saperne di più, non ci resta che attendere pazientemente ulteriori dettagli ufficiali.

Nel frattempo Jason Slama, il nuovo game director della serie, ha promesso che per il prossimo The Witcher non sarà necessario il crunch.