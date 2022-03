Steam disponibile su Chrome OS: come effettuare l'installazione e i giochi compatibili

Steam è arrivato in queste ore su Chrome OS, con il download che è disponibile da oggi attraverso la pagina ufficiale e le istruzioni su come effettuare l'installazione, nonché dispositivi e giochi compatibili con l'aggiornamento.

Per quanto riguarda i requisiti generali, per far funzionare Steam su Chrome OS è necessario rispettare almeno i seguenti:

CPU Intel Core i5 o i7 di undicesima generazione

GPU Intel Iris XE

RAM minima di 8 GB o superiore (consigliati 16 GB)

I primi modelli di Chromebook e dispositivi totalmente supportati sono i seguenti, per il momento:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W-5280)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W-54MS oppure CB515-1W-50FL)

Acer Chromebook Spin 713: CP713-3W-5102

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Queste sono le istruzioni per effettuare l'installazione:

Inserire il dispositivo nel Dev Channel

Abilitare le seguenti flag in chrome://flags: #borealis-enabled #exo-pointer-lock

Riavviare il sistema

Aprire il terminale usando CTRL+ALT+T

Digitare il comando "insert_coin volteer-JOlkth573FBLGa" seguito da Invio

Seguire la procedura di installazione di Steam che compare a schermo

Accedere con il proprio account Steam

Per quanto riguarda i giochi compatibili, al momento sono ufficialmente 48, fra titolo tripla A, classici e indie, tuttavia basandosi su Proton, è probabile che i giochi funzionanti siano di più. Intanto vediamo l'elenco ufficiale: