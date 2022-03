Microsoft è stata colpita da hacker: rubato parte del codice di Bing e Cortana

Microsoft è stata colpita da un attacco hacker, come confermato dalla stessa compagnia, portato dallo stesso gruppo che ha colpito in precedenza anche Nvidia e Samsung, il qualche ha rubato e pubblicato parte del codice sorgente di Bing, Bing Maps e Cortana.

L'attacco è stato ad opera del gruppo LAPSUS$, sotto il nome DEV-0537, ed è stato documentato da un nuovo post sul blog ufficiale di Microsoft. La questione non ha a che fare con dati riferiti a utenti, dunque non si sono posti rischi in termini di sicurezza per chi utilizza Windows e servizi Xbox, essendo stato un colpo rivolto esclusivamente alla compagnia.

L'obiettivo dichiarato di DEV-0537, infatti, è "ottenere accessi di livello elevato attraverso credenziali trafugate, cosa che consente l'acquisizione di dati e attacchi distruttivi contro l'organizzazione presa come bersaglio, spesso risultando in estorsioni", in base a quanto riferito da Microsoft.

La compagnia ha riferito di aver controllato la situazione e che non ci dovrebbero essere rischi per l'integrità dei dati degli utenti, proseguendo peraltro a monitorare le azioni del gruppo, dopo essersi mossa già con un certo anticipo dopo gli attacchi portati a Nvidia e Samsung.

Nel caso di Nvidia, abbiamo visto che il codice sorgente del DLSS è stato rubato in seguito al cyber attacco e pubblicato online, tra le altre cose.