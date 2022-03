Elden Ring: petizione chiede di portare su Google Stadia il gioco FromSoftware

Di recente è iniziata su Change.org una petizione creata dai giocatori per convincere Google e FromSoftware a portare Elden Ring su Google Stadia. Il gioco è disponibile da fine febbraio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC rivelandosi uno dei titoli di maggior successo di questo inizio 2022 e senza dubbio potrebbe rivelarsi un'aggiunta di grandissimo spessore per il catalogo di Stadia.

"Elden Ring, l'ultimo gioco FromSoftware, è stato rilasciato a febbraio 2022. Ha vinto due volte il titolo di gioco più atteso ai Game Awards. È un enorme successo, vendendo 12 milioni di copie in tutto il mondo. Questo gioco è disponibile per PC, Xbox Series, Xbos One, PS5, PS4, ma non per Google Stadia", recita la petizione su Change.org, che successivamente chiama all'adunata la community di Stadia nel tentativo di convincere FromSoftware.

"Chiediamo a FromSoftware e Google di portare il gioco su Google Stadia. 100 persone non faranno nulla, 1.000 potrebbero essere interessanti, 10.000 possono portare un cambiamento. Mostriamo cosa può fare la community di Stadia!".

Google Stadia & Elden Ring

Volendo, potrete partecipare alla petizione a questo indirizzo. Nel momento in cui scriviamo sono state raccolte 1.081 firme in circa due giorni delle 1.500 fissate come obiettivo minimo.

Petizioni simili difficilmente portano ai risultati sperati dai firmatari, ma è comunque interessante per valutare l'interesse della community di Stadia nei confronti di Elden Ring. E in ogni caso non è escluso che un eventuale successo non attiri effettivamente l'interesse di FromSoftware e Bandai Namco.