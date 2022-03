Chainsaw Man, il cosplay di Makima da mk_ays è di gran classe

Chainsaw Man emerge come uno dei manga/anime del momento e la cosa non può mancare di riflettersi in ambito cosplayer, come dimostra questo cosplay di Makima da parte di mk_ays, che ci mostra la ragazza in un momento di riflessione, palesando una certa classe.

Il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. In questa bizzarra e inquietante situazione, Makima è un'ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", una combattente esperta e glaciale che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, notandolo soprattutto per le sue capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega (da cui deriva il titolo della serie).

L'interpretazione di mk_ays riesce perfettamente a riprodurre l'aspetto più freddo e calcolatore di Makima, oltre ovviamente al suo grande fascino: dalla posa all'abito, tutto risulta impeccabile ma denota anche una certa letalità latente nel personaggio, sebbene - come tutte le interpretazioni della cosplayer in questione - anche in questo caso la dolcezza dei lineamenti della modella tenda a trasfigurare un po' l'originale in qualcosa di più portato al romanticismo.