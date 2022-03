A Plague Tale: Requiem, data di uscita forse svelata in anticipo da Xbox Store

La data di uscita di A Plague Tale: Requiem potrebbe essere stata svelata in anticipo grazie a una fuga di informazioni di Xbox Store, ma premettiamo subito che potrebbe non essere corretta. Lo store di Microsoft infatti indica il 17 giugno come giorno di uscita del gioco... ma del 2021, ovvero l'anno scorso. Detto questo, alcuni indizi lasciano presupporre che novità ufficiali in merito potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni.

La data sopracitata potrebbe dunque trattarsi di una semplice data "segnaposto" in attesa che Asobo Studio comunichi informazioni precise in merito. Oppure potrebbe essere effettivamente quella giusta, con un piccolo errore di distrazione per quanto riguarda l'anno.

Tuttavia, come segnala Okami Games su Twitter, A Plague Tale: Requiem risulta disponibile per il preload su Xbox e la lista completa degli obiettivi è stata svelata con un leak giusto ieri. Il tempismo è effettivamente sospetto, ma non è da escludere che si tratti di una coincidenza.

Rimaniamo dunque in attesa di novità ufficiali da parte di Asobo, che a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare. Alla fine dello scorso mese, lo studio ha annunciato la Collector's Edition di A Plague Tale: Requiem per PS5, Xbox Series X|S e PC.

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile nel corso del 2022, anche per Nintendo Switch via Cloud. Al lancio sarà disponibile su Xbox Game Pass. È il sequel di A Plague Tale: Innocence e ci metterà nuovamente nei panni di Amicia, una ragazza sfuggita all'inquisizione insieme al suo fratellino Hugo e temprata dalle difficoltà affrontate finora.