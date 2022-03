Nvidia DLSS: il codice sorgente è stato rubato in seguito al cyber attacco

Nvidia ha subito nei giorni scorsi un cyber attacco di notevole entità e alcuni risultati di questo cominciano ad emergere in queste ore, come il furto dell'intero codice sorgente della tecnologia DLSS della compagnia, che sembra sia trapelato online in queste ore.

Non è l'unica cosa che è stata trafugata durante l'attacco, visto che si parla anche di codici sorgenti di driver, della possibilità di disabilitare l'LHR per il minino e anche documenti relativi ai prossimi hardware da parte di Nvidia, come informazioni sull'architettura Blackwell, ma è piuttosto impressionante notare tra questi anche la presenza del codice completo relativo alla tecnologia DLSS, su cui Nvidia ha investito molto.



A riprova dell'avvenuto furto, sta circolando in rete uno screenshot che mostra un nutrito pacchetto di directory e file che sembrano provenire proprio dal codice del DLSS, con tanto di documenti informativi come una "Programming Guide" che dovrebbe spiegare anche il funzionamento della tecnologia e la sua applicazione. Si tratta peraltro del DLSS versione 2.2, dunque anche molto recente, con le ultime evoluzioni applicate.

Quello che potrebbe derivare da un leak del genere non è facile prevederlo: l'uso commerciale è probabilmente impossibile, vista la probabilità di incappare in tecnologie coperte da brevetti ed elementi registrati da Nvidia, ma lo studio del codice potrebbe portare a una possibile implementazione del DLSS in ambiti open source come driver per Linux e cose simili.

In ogni caso, si tratta di un primo segno dei danni subiti da Nvidia a causa del recente cyber attacco che l'avrebbe "completamente compromessa", in base a quanto riferito nei giorni scorsi.