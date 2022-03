Netflix, marzo 2022: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix ha annunciato i prossimi arrivi di marzo 2022 in termini di nuove serie TV e film per gli abbonati nel corso del mese in partenza, con una notevole quantità di contenuti previsti nei prossimi giorni.

Vediamo dunque le novità previste per marzo 2022 su Netflix negli elenchi riportati qui sotto, con la data di uscita prevista.

Serie TV

Frammenti di lei (4 marzo)

Taylor Tomlinson: Look At You (8 marzo)

Guida astrologica per cuori infranti - Stagione 2 (8 marzo)

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica (8 marzo)

Queer Eye: Germania (9 marzo)

I diari di Andy Warhol (9 marzo)

Byron Baes - Il paradiso degli influencer (9 marzo)

The Last Kingdom - Stagione 5 (9 marzo)

Kotaro abita da solo (10 marzo)

Formula 1: Drive to Survive - Stagione 4 (11 marzo)

La vita dopo la morte - Con Tyler Henry (11 marzo)

Catherine Cohen: The Twist...? She's Gorgeous (15 marzo)

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (16 marzo)

Soil (17 marzo)

Una semplice domanda (18 marzo)

Human Resources (18 marzo)

Drôle - Comici a Parigi (18 marzo)

Is it Cake? - Dolci impossibili (18 marzo)

Young, Famous & African (18 marzo)

Bridgerton - Stagione 2 (25 marzo)

Thermae Romae Novae (28 marzo)

Johnny Hallyday: una leggenda del rock (29 marzo)

Film

Il Cosmo sul Comò (1 marzo)

Tutta la vita davanti (1 marzo)

Against the Ice (2 marzo)

The Weekend Away (3 marzo)

Un paradiso da salvare (3 marzo)

Il filo invisibile (4 marzo)

Lo chiamavano Trinità (10 marzo)

The Adam Project (11 marzo)

Un Piccolo Favore (12 marzo)

Agente speciale Ruby (17 marzo)

Windfall (18 marzo)

Granchio nero (18 marzo)

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto (21 marzo)

Il mio amore è un fiore di ciliegio (24 marzo)

Grandine (30 marzo)

Per il resto, abbiamo visto l'arrivo della serie di Cuphead e la data di uscita su Netflix annunciata per Stranger Things 4, in arrivo a partire dal 27 maggio 2022.