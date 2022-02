La serie di Cuphead! disponibile su Netflix

La serie di Cuphead! di Netflix è finalmente disponibile sulla piattaforma di video streaming. È composta da dodici episodi di circa 15 minuti l'uno ed è mirata essenzialmente ai più giovani. Come saprete la fonte d'ispirazione è l'omonimo videogioco che tanto successo ha riscosso per il suo gameplay e per il suo accattivante stile visivo.

La serie di Cuphead! racconta la storia di Cuphead e di suo fratello Mugman, il più influenzabile dei due, che si troveranno a vivere diverse situazioni. Nel corso delle puntate saranno presenti anche molti dei personaggi visti nel videogioco, quindi chi ci ha giocato si ritroverà a casa.

Naturalmente per poter vedere La serie di Cuphead! bisogna aver sottoscritto un abbonamento a Netflix. Nel caso vi interessi saperne di più, leggete la nostra recensione di La serie di Cuphead! oppure imbevetevi di sapienza dallo speciale che vi dice tutto quello che c'è da sapere sulla serie.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Basato sul pluripremiato videogioco che ha fatto irruzione sulla scena videoludica con uno splendido stile di animazione retrò, The Cuphead Show! è una serie comica che segue le disavventure uniche dell'adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman. Mentre i due perlustrano il loro surreale mondo - le Inkwell Isles - in cerca di divertimento e avventura, si guardano sempre le spalle a vicenda. A meno che non sia rimasto solo un biscotto, nel qual caso ogni tazza è per sé. The Cuphead Show! combina delizie nostalgiche, gag divertenti e una sana dose di paura, specialmente quando una nemesi ridicolmente strana, il Diavolo in persona, arriva sulla scena per giocare con i nostri eroi.

Per King Features, C.J. Kettler sarà il produttore esecutivo e i creatori di Cuphead - Chad e Jared Moldenhauer - saranno i produttori esecutivi per Studio MDHR. La serie sarà prodotta da Netflix Animation ed è prodotta dal produttore vincitore di Emmy e Annie Award, Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts) e co-prodotta da Cosmo Segurson (Rocko's Modern Life: Static Cling).