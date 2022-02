Il Cortocircuito di oggi parla di Horizon Forbidden West e di Cyberpunk 2077 versione 1.5

Come le piaghe da decubito non curate, torna oggi Il Cortocircuito che sarà live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30. Si parlerà di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5 e di Cyberpunk 2077 versione 1.5, naturalmente con l'incompetenza tipica che caratterizza la trasmissione.

Parlando di piaghe e incompetenza, in studio ci saranno... ci saranno... oddio, come si chiamano quei tre? Aspettate che telefoniamo. Ah ecco, Ci saranno Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino. Oh, questi abbiamo e questi vi dovete ciucciare, c'è poco da fare. Magari pensate Il Cortocircuito come il lungo blooper di un porno mai girato, così vi diventerà tollerabile.

Comunque sia i nostri eroi affronteranno temi fondamentali come quello della barba di Aloy, della statua di Aloy, degli alberi piantati grazie ad Aloy e delle versioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 programmate da Aloy. "Naturalmente le conclusioni che ne trarremo saranno completamente sballate e inutili per la vostra crescita intellettuale". Questo fa sempre bene ribadirlo.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

