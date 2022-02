Fortnite: Nathan Drake e Chloe di Uncharted disponibili da oggi, con tanto di mappe del tesoro

A partire dalle 15:00 di oggi, 18 febbraio, Nathan Drake e Chloe Frazer di Uncharted saranno disponibili su Fortnite Battaglia Reale. I due protagonisti della serie Naughty Dog debutteranno come skin nella loro versione classica di Uncharted 4: Fine di un Ladro e L'Eredità Perduta e in quella del film con Tom Holland arrivato ieri nelle sale cinematografiche. Non solo, i giocatori potranno utilizzare le mappe del tesori di Drake per ottenere bottino sull'isola.

Il costume di Nathan Drake include lo stile predefinito basato sul film e quello del gioco Uncharted 4: Fine di un ladro, intercambiabili nell'Armadietto.

Il costume di Chloe Frazer include lo lo stile predefinito "Senza giacca" basato sul film e quello del gioco Uncharted 4: l'Eredità Perduta. Come per il costume di Nathan Drake, potrete passare da uno stile all'altro nell'Armadietto. Il dorso decorativo Zaino di Chloe è incluso nel costume Chloe Frazer.

Gli accessori di Uncharted in arrivo oggi su Fortnite

Insieme ai costumi di Nathan Drake e Chloe Frazer, saranno disponibili anche gli accessori "Piccone Spada di seconda mano", "Piccone Ascia di parashurama" e l'emote "Aggiorna di diario".

Sempre a partire dalle 15:00 italiane e fino alla fine di Capitolo 3 Stagione 1, i giocatori potranno recuperare le mappe di Drake e trovare dei tesori sepolti, recuperabili usando il piccone e che contengono "una montagna di bottino prezioso".