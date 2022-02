Nintendo si è sempre dimostrata disponibile nella preservazione dei videogiochi, per Andrea Dresseno

Nintendo è sempre stata collaborativa con l'Archivio Videoludico di Bologna, nello specifico per quel che riguarda la preservazione bibliotecaria dei videogiochi.

A dirlo è stato Andrea Dresseno, l'ex-direttore dell'Archivio Videoludico, a commento della nostra notizia sulla dichiarazione accusatoria verso la casa di Mario della Video Game History Foundation, dopo l'annuncio della chiusura degli eShop di Wii U e 3DS a marzo 2023, che lo ha colto di sorpresa e gli è suonata strana:

La mia esperienza con l'Archivio Videoludico è stata ben diversa: Nintendo si è sempre dimostrata disponibile a fornire copia dei giochi per una preservazione istituzionale e non ha mai ostacolato l'acquisizione autonoma da parte dell'Archivio di titoli per le sue piattaforme.

Dresseno, che abbiamo contattato per chiedergli ulteriori commenti, ha specificato che durante la sua attività lui ha avuto rapporti con Nintendo Italia. Probabilmente ogni divisione della compagnia gestisce la cosa in modo diverso, a seconda delle politiche locali. C'è anche da dire che Nintendo non detiene i diritti di tutti i giochi pubblicati nei suoi negozi digitali e che, quindi, spetterebbe anche agli sviluppatori fare qualcosa per preservarli in qualche modo, se interessati a farlo.