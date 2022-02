Cyberpunk 2077: la metro non è tra i programmi di CD Projekt Red

Niente metro a Night City. CD Projekt Red non ha in programma di inserirla in Cyberpunk 2077. Chiunque sperava nella sua comparsa con qualche patch tardiva ne rimarrà deluso. Probabilmente la metro vivrà per sempre nel paradiso della caratteristiche tagliate in corso di sviluppo.

Attualmente le metropolitane di Cyberpunk 2077 sono delle semplici stazioni che consentono di viaggiare rapidamente tra i vari luoghi della città, senza che ci si possa entrare davvero. Insomma, il classico sistema di fast-travel, come visto in centinaia di videogiochi. I giocatori però hanno trovato diverse tracce di una monorotaia inutilizzata tra i file del gioco e hanno ricordato più volte come un sistema legato ai mezzi di trasporto pubblici fosse presente nel primo materiale promozionale, come ad esempio nel trailer dell'E3 2018. Quindi hanno continuato a chiedere se, per caso, la metropolitana sarebbe mai stata aggiunta con qualche aggiornamento post lancio.

La risposta è no. A dirlo chiaro e tondo è stato Marcin Momot, il community director globale di CD Projekt Red, che ha scritto su Twitter in risposta a un fan che ha pubblicato l'ennesimo indizio sull'esistenza della metro:

"Mi dispiace di dover ammazzare le voci, ma è no. Non c'è in programma di aggiungere la metropolitana al gioco."

Momot ha poi aggiunto, di fronte alla delusione del fan:

"Nessun problema, ma ribadisco: potrà non essere la migliore delle notizie, ma vogliamo essere trasparenti e dire le cose come stanno."