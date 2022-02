Horizon Forbidden West: Sony pianterà un albero per ognuno che sbloccherà un certo trofeo

Per ogni giocatore che sbloccherà il trofeo "Reached the Daunt" in Horizon Forbidden West prima del 25 marzo 2022, Sony pianterà un albero. Si tratta di una collaborazione con la Arbor Day Foundation e gli alberi saranno piantati in uno di tre diversi progetti di riforestazione, sparsi per gli Stati Uniti: la Douglas County Forest in Wisconsin, le Sheep Fire Private Lands in California e il Torreya State Park in Florida.

"Per il lancio di Horizon Forbidden West vogliamo fare qualcosa per aiutare la natura... con voi. Proprio come Aloy combatte nel gioco per salvare la Terra, noi possiamo fare qualcosa per aiutare il nostro pianeta.

Giocate a Horizon Forbidden West e sbloccate il trofeo "Reached the Daunt" prima del 25 marzo e noi, in collaborazione con la Arbor Day Foundation, pianteremo un albero per aiutare tre diversi progetti di riforestazione.

Quindi afferriamo i nostri controller e giochiamo per il nostro pianeta!"

Che dire? Si tratta sicuramente di una bella iniziativa, che darà modo anche a chi non ne saprà niente di fare qualcosa per il pianeta. Da notare che ovviamente si interromperà in caso di completamento dei progetti. È stato calcolato che per chiuderli tutti ci vogliono circa 288.000 alberi. Insomma, datevi da fare!