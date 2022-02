Cyberpunk 2077: aggiornamento da PS4 a PS5 è macchinoso, tutto liscio su Xbox

Aggiornare la versione PS4 di Cyberpunk 2077 a quella PS5 è gratuito, ma è abbastanza macchinoso. Le cose vanno molto meglio su Xbox, dove il passaggio dalla versione Xbox One a quella Xbox Series S o X è assolutamente indolore e immediato.

Di base su Xbox tutto è automatico. Quindi, a chi possiede Series S o X basterà accendere la console e si ritroverà installato l'aggiornamento senza dover fare nulla, a parte attendere il download dei dati. Anche i salvataggi saranno portati in automatico alla nuova versione. Potenza dello Smart Delivery.

Su PS5, invece, bisognerà riscaricare l'intero gioco, visto che la console lo considera un'applicazione separata e non un aggiornamento. Il modo più facile per avere la versione per la console di nuova generazione è di andare nella schermata con la vostra raccolta di giochi, cliccare su "Cyberpunk 2077" e selezionare la versione PS5. Saprete di avere scaricato la versione giusta quando apparirà l'icona PS5 vicina al titolo del gioco nella dashboard

Per portare i salvataggi alla nuova versione, invece, il procedimento è leggermente più complesso. Stando alla pagina di supporto, dovete caricarli da PS4 e scaricarli da PS5, superando il requisito di essere iscritti a PS Plus per usare i salvataggi cloud. Se avete giocato la versione PS4 su PS5 in retrocompatibilità, non ci sarà bisogno di tenere installata la prima: la console individuerà i salvataggi e li scaricherà nella nuova versione.

Il processo non è complesso come quello di altri titoli, come Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers, ma è comunque più macchinoso di quello che dovrebbe, soprattutto di fronte al sistema della concorrenza che ha automatizzato ogni cosa.