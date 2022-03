Neon White, il provato delle demo Steam di un gioco d'azione adrenalinico e ingegnoso

Annunciato lo scorso anno e atteso per un mese non meglio definito d'inizio 2022, Neon White è stato disponibile per tutta la scorsa settimana all'interno dell'iniziativa Steam Next Fest. Grazie alla demo, abbiamo avuto quindi modo di provare con mano questo nuovo interessante gioco pubblicato da Annapurna Interactive , noto editore di The Pathless, The Artful Escape, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Twelve Minutes e molti altri giochi indie amati dal pubblico.

Il contesto è piacevole e lo stile punta soprattutto sul comico, con tanti siparietti tra i personaggi "Neon" e gli angeli, che assumono un aspetto diverso a seconda di chi li guarda (sono dei gatti volanti per White, ma John Cena - sul serio - per Yellow). Speriamo che i "segreti del Paradiso", che dovremo scoprire secondo la descrizione del gioco, celino qualche evento di trama interessante.

Nel corso dell'avventura, tra una fase d'azione e l'altra (che andremo ad analizzare a breve, promesso), potremo infatti approfondire i rapporti con i vari personaggi, con un sistema da dating sim, fatto d'incontri e regali. La demo non si focalizza su questo lato del gioco e fino a quando non avremo accesso alla versione completa non potremo sapere nel dettaglio se la narrazione saprà rivelarsi interessante.

Gli Angeli ci rendono quindi un " Neon ", un ospite del Paradiso che deve andare in missione per il Bene. Non siamo soli, però, in quanto vi sono altri Neon, che pare fossero nostre conoscenze durante la vita terrena. "Pare", in quanto White ha perso la memoria e dovrà riscoprire i legami con tali loschi ma colorati (letteralmente, si chiamano Yellow, Red, Violet...) figuri caratterizzati come personaggi di un anime.

Noi siamo White e siamo morti. Non un buon modo per iniziare la giornata, ma c'è una nota positiva: non siamo finiti all'Inferno, non ancora perlomeno. White è infatti un assassino e sarebbe destinato ai baratri infernali, ma il Paradiso ha deciso di dare a noi e ad altri nostri simili una seconda possibilità. Se saremo in grado di eliminare abbastanza demoni che assediano le cerchie celestiali, potremo guadagnarci un posto sicuro nella beatitudine eterna.

Carte d’azione

Uno dei demoni di Neon White

Andiamo però al sodo e parliamo del gameplay vero e proprio. Neon White è un gioco d'azione e piattaforme in prima persona nel quale combattiamo usando delle carte. Potrebbe sembrare una combinazione strana, ma fateci spiegare.

Il gioco è diviso in livelli e in ognuno di essi si deve eliminare ogni nemico e arrivare al traguardo. Per fare a pezzi i demoni avremo accesso a una serie di armi. Quella base è una katana, che permette di attaccare di fronte a noi e non può mai esaurirsi. Sin da subito, però, troveremo altre carte, come la pistola, una mitra, un fucile da cecchino e via dicendo.

Ogni carta ha un numero di proiettili che possono essere sparati prima di esaurirsi, ma soprattutto ha un potere secondario che si attiva "scartandola". La pistola, ad esempio, permette di fare un salto aggiuntivo in aria, mentre il mitra permette di sparare una bomba che è in grado di eliminare gruppi di nemici ma anche darci una forte spinta. La demo permette di provare livelli avanzati nel quali abbiamo ad esempio accesso a un lanciarazzi che diventa anche un rapino. Inoltre, vi sono dei nemici specifici che diventano dei trampolini quando ci scontriamo con essi.

Questo demone ci può eliminare dopo una carica, in Neon White

Come avrete capito, nei livelli non si deve semplicemente combattere, ma si deve fare attenzione al movimento. Ogni missione propone un percorso che diventa quasi un puzzle da risolvere: non immaginatelo come un livello di DOOM, ma come un Mirror's Edge dove si spara di più. Non si deve andare in giro a caso, ma si deve capire esattamente qual è il tragitto corretto per arrivare alla fine senza lasciare in vita i demoni e senza perdere tempo.

Lo scopo infatti non è semplicemente vincere, ma farlo abbastanza rapidamente. Ogni livello ha tre record da battere e, per avanzare nel gioco, dovremo battere il secondo record di molti livelli, altrimenti le missioni di grado più alto ci saranno precluse. Molti dei livelli provati possono essere completati, già al primo tentativo, in meno di un minuto, ma il gioco invoglia a giocare ancora e ancora per ottimizzare i propri tempi e per trovare un pacco regalo nascosto, che serve per migliorare le proprie relazioni con i personaggi della trama principale.

In totale vi saranno più di cento livelli e, anche se per il momento è impossibile farsi un'idea della quantità di contenuti e della varietà finale, possiamo già dire che le premesse sono ottime. Neon White è velocissimo, divertente, pieno di piccoli elementi da sfruttare per migliorare i propri movimenti e, subito dopo aver finito un livello, viene voglia di riprovare ancora e ancora.

I controlli sono semplici e il design suggerisce il percorso migliore quanto basta da non costringere mai il giocatore a fermarsi per guardarsi in giro e capire dove andare. Al tempo stesso, dovremo porre attenzione alle nostre risorse e capire come dominare l'area. In poche parole, la demo ci ha lasciato con una forte sensazione di soddisfazione personale per aver ottenuto un punteggio massimo.

Neon Green sembra un cattivone

Abbiamo alcuni dubbi sull'utilizzo di un controller (mouse e tastiera permettono quella precisione e quella rapidità di mira obbligatorie per un'esperienza ottimale), quindi ci sarà da capire come sarà giocare su Nintendo Switch (unica piattaforma oltre al PC per ora confermata).

Infine, un piccola nota sulla grafica. Mettendo da parte il lato tecnico (il frame rate è solido ed è la cosa più importante), non siamo rimasti troppo colpiti dallo stile dei nemici. I demoni sono esseri neri dalle forme più disparate ma non particolarmente ispirata. I livelli, invece, sono simili l'uno con l'altro e sono più un fondale che ha lo scopo di non disturbare troppo la vista, più fare da protagonista del gioco.

L'impressione è che il gioco sia stato pensato prima di tutto per essere giocabile e solo dopo ci si sia preoccupati di dargli uno stile proprio: in parte è un peccato, ma il risultato è un insieme di livelli di facile lettura; considerando che il ritmo di gioco è molto (molto) veloce, già questo è un buon risultato. Vedremo nel gioco finale se questa prima impressione è corretta o se vi saranno sorprese.