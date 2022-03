LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: trailer presenta i cattivi, con un pizzico di ironia

A pochi giorni dall'uscita di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Warner Bros. Games hanno pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato agli antagonisti dei nove film di Guerre Stellari, che per l'occasione vengono presentati ai giocatori, con quel pizzico di humor caratteristico dei giochi di TT Games.

Nel video pubblicato in occasione del The Future Games Show, possiamo dunque vedere in azione villain come Darth Sidious, Darth Fener e altri malvagi esponenti dei Sith, con spazio anche per il Conte Dooku, il Generale Grievous e Kylo Ren, con qualche assaggio delle scene di combattimento più epiche dei film Star Wars, ricreate con i mattoncini LEGO.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker promette di essere il più grande gioco LEGO basato sull'universo Star Wars mai realizzato, dato che contiene tutti e nove i film della saga Skywalker, compreso l'epilogo serie, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I giocatori possono esplorare liberamente e nell'ordine che preferiscono le varie storie della serie e giocare nei panni di centinaia di personaggi storici. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 aprile 2022.