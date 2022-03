Gran Turismo 7: le gare daranno molti più premi con l'update di aprile 2022, gli autori si scusano

Il presidente di Polyphony Digital ha annunciato che Gran Turismo 7 sarà presto aggiornato e inizierà a dare più premi ai giocatori per il completamente delle gare. Il team si è scusato con i fan per i problemi di equilibrio del gioco. Vediamo i dettagli dell'update di aprile 2022.

Prima di tutto, i giocatori attualmente già in possesso di una copia di Gran Turismo 7 riceveranno un pacco da un milione di crediti (bisogna fare il log-in entro il 25 aprile 2022 per riceverlo). Inoltre, arriverà una patch - a inizio aprile - che cambierà il modo in cui sono gestiti i premi delle gare.

Ecco le modifiche del prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7:

Ricompense degli eventi della seconda metà del World Circuits aumentate in media del 100%

Aggiunta di grandi ricompense per il completamento della Circuit Experience con tutti i risultati Oro/Bronzo

Aumento delle ricompense per le gare online

Otto nuovi eventi Endurance Race da 1 ora aggiunti alle missioni, avranno anche ricompense migliori

Aumentato il limite massimo per i crediti non acquistati da 20 a 100 milioni

Aumentata la quantità di auto usate e leggendarie in offerta in ogni momento

Inoltre, entro la fine di aprile arriveranno in Gran Turismo 7 anche nuove patch che aggiungeranno auto, tracciati e altre correzioni.

Un'auto di Gran Turismo 7

A seguire, vi saranno altre modifiche - che per ora non hanno una data - dedicate sempre a Gran Turismo 7:

Aumento del valore delle ricompense a tempo limitato

Nuovi eventi per il World Circuit

Aggiunta di gare da 24 ore per le Endurance Race

Aggiunta delle prove a tempo online e di ricompense che variano a seconda della differenza nel risultato rispetto ai tempi migliori di altri giocatori

Le auto potranno essere vendute

Infine, gli autori ringraziano per la pazienza e per il feedback dei giocatori. Vi segnaliamo infine una stranezza legata a Gran Turismo 7: il PSN si congratula per l'ottenimento del Platino, anche con chi non ha giocato.