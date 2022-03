Pokémon: Pikachu balla una danza tradizionale giapponnese per la fioritura dei ciliegi

Pikachu, il Pokémon più famoso del mondo, ha deciso di festeggiare la fioritura dei ciliegi in Giappone, danzando sulle note di una canzone tradizionale: "Sakura Sakura". Sicuramente l'avrete sentita in decine di anime, in documentari e film. In realtà è ascoltabile anche in alcuni videogiochi, come Punch-Out! per NES. Insomma, è diffusissima.

I Pokémon sono considerati ormai parte del patrimonio culturale giapponese, tanto da essere impiegati in molti modi diversi. Diciamo che hanno da tempo trasceso la loro dimensione di personaggi dei videogiochi, diventando figure popolari, utilizzate nei più disparati ambiti e per prodotti diversi. Si possono organizzare addirittura dei matrimoni a tema Pokémon. Nel filmato possiamo vedere ben tre Pikachu eseguire movimenti della danza Nihon-buyo, un altro elemento fortemente tradizionale del Giappone.

Nella seconda metà del video, comunque, le cose si vivacizzano, con la musica che prende velocità e i tre Pokémon che mostrano la loro natura allegra e turbolenta. Gli amanti del Giappone apprezzeranno sicuramente questa fusione.