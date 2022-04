Halo, la serie TV: la recensione dell’episodio 1x03 Emergence

Quindi non proseguite oltr e se non volere rovinarvi tutte le sorprese di Emergence.

Nella recensione dell'episodio 1x03 della serie TV di Halo, Emergence , proveremo a raccontare quello che succede, limitando al minimo gli spoiler. Anzi, limitandoci a uno solo, che diremo nel prossimo paragrafo e che ci serve per poter inquadrare la situazione. È anche una cosa che è stata mostrata in lungo e in largo in sede di presentazione della serie, ma è sempre meglio avvisare.

Accelerazione

La Beata della Serie TV di Halo

Come dicevamo, in questo terzo episodio la serie sembra aver trovato la sua identità. Dopo aver speso le prime due puntate per gettare un ponte ai videogiocatori e l'altra per introdurre con più calma l'universo di Halo, in Emergence -finalmente- vengono spiegate un po' di cose. E soprattutto viene introdotto definitivamente l'ultimo personaggio chiave di questa stagione: Cortana.

L'episodio 1x03 è quello dal quale viene presa la sequenza nella quale l'IA si presenta a Master Chief che è stata mostrata in lungo e in largo in sede di presentazione della Serie TV di Halo. Si tratta di un momento atteso, costruito piuttosto bene, ma che sorprendentemente non andrà come aspettato.

Il Master Chief della serie TV non è (o non è ancora) quello che conosciamo e il rapporto di fiducia con la sua aiutante è ancora tutto da costruire. John 117 è in una fase tumultuosa della sua crescita umana, una fase nella quale dovrà presumibilmente trovare un nuovo equilibrio tra l'essere un uomo e una macchina da guerra. Nei piani di Hasley Cortana sarà l'elemento che consentirà di mantenere un controllo sullo Spartan, ma nemmeno lui è così felice di avere un assistente vocale invasivo e dall'umorismo tagliente 24 ore su 24 nella propria testa.

L'utilità della donna è, però, innegabile grazie alla sua capacità di analisi e calcolo che mette a disposizione tutto il sapere della rete UNSC e oltre. Molto interessante, oltre che piuttosto crudo, è tutto il processo di creazione della stessa Cortana, che fa capire una volta di più i metodi e la moralità piuttosto discutibile della Dottoressa Hasley.