Overwatch: Blizzard rimuove la lettera "Z" dalle skin di Zarya, è un simbolo pro-guerra russo

Con l'ultimo update di Overwatch, Blizzard ha rimosso la lettera "Z" presente in alcune delle skin di Zarya, uno degli eroi dello sparatutto multiplayer di origini russe. Il motivo? La "Z" è diventato un simbolo pro-guerra usato da chi sostiene l'invasione russa in Ucraina.

Nel caso di Overwatch, la lettera "Z" ovviamente rappresenta semplicemente l'iniziale dell'eroina Zarya, ma nel mondo reale è un simbolo della guerra in Ucraina. In origine è stato utilizzato dai soldati per non diventare vittime del fuoco amico durante i conflitti, ma nel tempo è diventato un simbolo utilizzato anche dai civili russi che sono a favore dell'invasione russa in Ucraina.

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con Overwatch e il personaggio di Zarya, ma in ogni caso Blizzard ha preso la decisione di rimuovere senza troppe cerimonie la lettera Z dalle skin "Fronte Artico" e "Fronte Siberiano" probabilmente per evitare qualsiasi fraintendimento e prendere le distanze dal conflitto.

Blizzard non ha comunicato in via ufficiale questo cambiamento, che è stato scoperto solo in seguito da alcuni utenti su Reddit particolarmente attenti ai dettagli. Nell'immagine qui sopra vengono mostrate le versioni originali e quelle nuove senza "Z" di Zarya.

