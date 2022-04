Overwatch 2 avrà un Battle Pass, stando a un’immagine concept

Un'immagine trapelata in rete che mostra il concept del menu principale di Overwatch 2 potrebbe aver svelato in anticipo la presenza di un sistema di Battle Pass per la nuova iterazione dello sparatutto multiplayer di Blizzard.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, tra le varie opzioni del menu principale del gioco figura quella relativa ai Battle Pass, seguita da "Challenges" che potrebbe essere un riferimento alle sfide da completare per aumentare di livello il suddetto pass e sbloccare dunque ricompense come skin, emote, spray, icone e così via.

L'immagine, apparsa ArtStation, non è per forza di cose rappresentativa dei contenuti di Overwatch 2, tuttavia è stata postata da Jayson Kirby, senior UI artist di Blizzard, che ha lavorato sul gioco fino a marzo del 2020. Insomma, la fonte del leak sembrerebbe attendibile, ma bisogna tenere in considerazione che in due anni molte cose possono cambiare e non è escluso che l'idea di aggiungere un Battle Pass alla fine sia stata scartata dagli sviluppatori.

Vi ricordiamo che a fine aprile ci sarà la closed beta di Overwatch 2 per PC. Sarà incentrata sul PvP 5 contro 5 e permetterà di provare il nuovo eroe Sojorn e le mappe Circuit Royal, Escort, Midtown e Colosseo. Sarà presente anche la nuova modalità Push e alcune rielaborazioni sostanziali di eroi noti, tra cui Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.