Monster Hunter Rise Sunbreak: video mostra le armature del Grado Maestro di alcuni mostri

Manca ancora qualche mese al lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak, ma Capcom ha già iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan pubblicando oggi un video che mostra le nuove versioni del Grado Maestro delle armature di Aknosom, Tetranadon, Bishaten e Somnacanth.



La massiccia espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise introdurrà creature inedite e vecchie glorie della serie, come lo Shogun Ceanataur, ma anche i mostri del gioco base torneranno nel Grado Maestro, più forti di prima grazie a statistiche e moveset aggiornati. Di conseguenza sarà possibile anche realizzare delle nuove versioni delle loro armature come quelle che possiamo ammirare nella clip qua sopra.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile per Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 30 giugno 2022. Per accedere ai contenuti dell'espansione è necessario completare la missione base di caccia 7★: Dea del tuono. Al lancio sarà disponibile anche un versione bundle che include sia il gioco base che il DLC.

Se volete saperne di più sulla massiccia espansione del celebre hunting game date uno sguardo alla nostra anteprima di Monster Hunter Rise Sunbreak con tutte le novità annunciate durante l'ultimo Digital Event di Capcom.