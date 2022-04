Hood: Outlaws & Legends, trailer di lancio della Stagione 3: Ostara

Hood: Outlaws & Legends vede oggi l'inizio della Stagione 3: Ostara, come rivela il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Sumo Digital e Focus Entertainment.

Fra le novità dell'aggiornamento spicca la funzionalità cross-platform per la composizione delle squadre, molto interessante in particolare visto il debutto del gioco nella line-up di PlayStation Plus di aprile 2022.

Fra le novità della Stagione 3 spiccano inoltre numerosi nuovi oggetti cosmetici che consentiranno di personalizzare le proprie unità e distinguerle in maniera brillante sul campo di battaglia, all'interno delle varie modalità di Hood: Outlaws & Legends.

Non è ovviamente un caso che l'update arrivi in concomitanza con l'esordio su PS Plus: questa mossa potrebbe rilanciare l'esperienza PvPvE di Sumo Digital e far conoscere ai tantisimi abbonati al servizio Sony le novità introdotte dai tempi del lancio.