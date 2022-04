PlayStation Plus, aprile 2022, Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire e Spongebob

Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Non particolarmente: stando al nostro sondaggio , il 66% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 22% poco soddisfatto, mentre appena l'11% di chi ha risposto al quesito si è sentito di esprimere una valutazione positiva.

L'aggiornamento di aprile 2022 riprende dunque la connotazione tradizionale, con l'arrivo di tre giochi per PS5 e PS4. Si tratta, nello specifico, del PvPvE ad ambientazione dark fantasy Hood: Outlaws & Legends , del mix fra roguelike e card battler Slay the Spire e della coloratissima remaster Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated .

PlayStation Plus si rinnova: il tanto chiacchierato Spartacus è stato presentato alcuni giorni fa da Sony, nella forma di tre piani di abbonamento che andranno a segnare la fusione fra l'attuale servizio e la piattaforma streaming PlayStation Now. Al debutto della nuova formula, tuttavia, manca ancora qualche mese.

Hood: Outlaws & Legends (PS5 e PS4)

Hood: Outlaws & Legends, un attacco dalla distanza genera un'esplosione

Ispirato alla leggenda di Robin Hood ma ambientato in uno scenario dark fantasy, una Britannia governata col pugno di ferro dallo Stato, Hood: Outlaws & Legends è un'esperienza PvPvE in cui ci troveremo a far parte di una squadra composta da quattro ladri determinati a impossessarsi dei forzieri pieni d'oro custoditi all'interno delle fortezze militari, non si sa bene se per darli ai poveri o tenerli per noi.

Non saremo tuttavia i soli a puntare al bottino: un secondo team proverà a raggiungere il nostro stesso obiettivo, dunque verremo coinvolti in una gara che tuttavia presenta un terzo partecipante: le temibili guardie governative, controllate in questo caso dall'intelligenza artificiale. Potremo eludere la loro sorveglianza muovendoci in silenzio, bersagliarli con tiri dalla distanza oppure affrontarli a viso aperto: quale strategia sceglieremo di adottare?

Le quattro classi a nostra disposizione (un tank, un'unità di supporto, un assassino e un ranged) ci consentiranno una grande libertà in tal senso, sfociando in un sistema di combattimento divertente e ben realizzato, tramite cui eliminare i nostri bersagli in tanti modi differenti, sfruttando anche le peculiarità della mappa di turno.

Pur al netto di presupposti interessanti e di un'ambientazione indubbiamente affascinante, nella recensione di Hood: Outlaws & Legends abbiamo parlato di come l'impianto messo a punto da Sumo Digital soffrisse al lancio per via di una serie di problemi di bilanciamento, per un matchmaking poco efficiente e per la mancanza di varietà dovuta alle poche modalità disponibili. Da allora la situazione sarà cambiata?