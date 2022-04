F1 2021: update 1.18 disponibile, patch note dell'aggiornamento con le correzioni

Codemasters ha pubblicato la patch note dell'update 1.18 (1.018 su PS5) di F1 2021, il gioco di guida disponibile su PC, Xbox e PlayStation. Le correzioni sono relative ad alcuni problemi grafici. In contemporanea con l'aggiornamento, vi è una fase di manutenzione di durata non definita.

La patch note completa di F1 2021 dedicata all'update 1.18 recita, in traduzione: "Ciao a tutti, abbiamo attivato una breve fase di manutenzione per F1 2021, per l'aggiornamento della patch 1.18, fissato per il mezzogiorno UK. Questo update contiene una correzione per la tuta DJMaRiiO, che appare ora correttamente, e varie correzioni a problemi di altri oggetti di personalizzazione. Grazie mille, il Codemasters Community Team".

F1 2021

Questo aggiornamento di F1 2021 segue a stretto giro il numero 1.17. Tale update era più grande e includeva tutta una serie di correzioni e miglioramenti per il gameplay.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Aspettavamo un gioco molto simile rispetto alla scorsa edizione, ma siamo rimasti piacevolmente stupiti dai contenuti e dal modello di guida portati da Codemasters in questo F1 2021. Abbiamo affrontato con molta curiosità, piacere e senso di sfida la nuova avventura Braking Point, lanciandoci poi nelle classiche e più complesse modalità carriera. Il modello di guida con il pad o con il volante ci è parso a prima vista più semplice, ma cercando di spingere la monoposto al limite, abbiamo potuto godere comunque di un buon livello di sfida. Promosso anche il nuovo sistema di danni, che aumenta il livello di profondità e complessità nel gameplay. Il comparto visivo, pur ricevendo un evidente miglioramento su PC e sulle console di nuova generazione, ha ancora dei margini di miglioramento per il futuro. Mancano inoltre tutte le piste presenti nel campionato ufficiale di Formula 1, le quali verranno aggiunte in seguito con un aggiornamento gratuito. Infine vogliamo elogiare anche l'elevata quantità di opzioni e aiuti alla guida presenti, grazie ai quali è possibile vivere un'esperienza appagante con qualsiasi livello di abilità alla guida."