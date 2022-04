Ghostwire: Tokyo, video confronta le location del gioco con quelle reali, il risultato è notevole

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video di Ghostwire: Tokyo che confronta alcuni degli scenari presenti nel gioco di Tango Gameworks con le controparti reali della capitale giapponese. Il risultato è senza dubbio interessante e denota la grande cura per i dettagli degli sviluppatori.

Il particolare filmato di ElAnalistaDeBits confronta strade, edifici, luoghi di interesse ma anche oggetti di uso comune, come cassette della posta e telefoni pubblici, della Tokyo reale con quella virtuale di Ghostwire: Tokyo.

Come possiamo notare dal video, in alcuni casi la somiglianza è sorprendente. Il gioco non punta al fotorealismo sfrenato, ma quanto a cura dei dettagli gli sviluppatori di Tango Gameworks di certo non si sono risparmiati, con alcuni edifici e strade di Shibuya e Shiba davvero molto fedeli alle controparti reali.

Ghostwire: Tokyo è attualmente disponibile per PS5 e PC, con il prequel Preludio riscattabile gratuitamente negli store digitali. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione. Se invece state cercando un confronto tecnico delle numerose modalità grafiche per PS5 ecco l'analisi di Digital Foundry.